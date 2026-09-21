В МЧС проведено мероприятие в рамках "Месячника мира"

Отдел по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Общественный совет при ведомстве провели совместное мероприятие в рамках "Месячника мира".

Как сообщили Report в МЧС, в нем приняли участие заместитель начальника Отдела по связям с общественностью МЧС Ирада Керимова, начальник сектора правового анализа и обеспечения правового отдела Эльнар Мамедов, председатель Общественного совета при МЧС Фуад Гаджизаде и члены совета.

На мероприятии была подчеркнута важность просветительской работы по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях для надежного обеспечения мира, стабильности и безопасности, состоялся обмен мнениями о регулярном и правильном информировании населения по данному вопросу и формировании культуры безопасности.

Напомним, что "Месячник мира" в Азербайджане был объявлен по инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена).