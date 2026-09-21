Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В МЧС проведено мероприятие в рамках "Месячника мира"

    Внутренняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 20:44
    В МЧС проведено мероприятие в рамках Месячника мира

    Отдел по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Общественный совет при ведомстве провели совместное мероприятие в рамках "Месячника мира".

    Как сообщили Report в МЧС, в нем приняли участие заместитель начальника Отдела по связям с общественностью МЧС Ирада Керимова, начальник сектора правового анализа и обеспечения правового отдела Эльнар Мамедов, председатель Общественного совета при МЧС Фуад Гаджизаде и члены совета.

    На мероприятии была подчеркнута важность просветительской работы по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях для надежного обеспечения мира, стабильности и безопасности, состоялся обмен мнениями о регулярном и правильном информировании населения по данному вопросу и формировании культуры безопасности.

    Напомним, что "Месячник мира" в Азербайджане был объявлен по инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

    В МЧС проведено мероприятие в рамках Месячника мира
    В МЧС проведено мероприятие в рамках Месячника мира

    МЧС Азербайджана Омбудсмен Азербайджана
    Фото
    FHN-də "Sülh Aylığı" çərçivəsində tədbir keçirilib

    Последние новости

    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    Лента новостей