İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ruy Jorje: "Azərbaycanın U-20 millisinə yeni futbolçular cəlb etmək istəyirik"

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 19:50
    Ruy Jorje: Azərbaycanın U-20 millisinə yeni futbolçular cəlb etmək istəyirik

    20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinə U-21 yığmasından futbolçular cəlb olunacaq.

    Bunu "Report"a müsahibəsində U-20 millisinin baş məşqçisi Ruy Jorje deyib.

    Mütəxəssis yeni oyunçular üçün U-21 kollektivinin baş məşqçisi Rəşad Eyubovla müzakirə apardıqlarını söyləyib:

    "Yaxın tarixdə U-21 yığmasının oyunları olacaq. Baş məşqçi Rəşad Eyubovla danışmışıq. Həmin oyunlardan sonra U-21 yığmasından gələcək oyunçular var. Bundan başqa, biz daha əvvəlki tarixlərdən toplanışa başladığımız üçün bəzi klublar öz futbolçularını buraxmadılar. Məsələn, ilk toplanışda Əli Bəşirovu hazırlığa cəlb etmək istəyirdik, lakin alınmadı. Həm də zədəsi var idi. İlk toplanışda Premyer Liqada çıxış edən futbolçuları çağırmamışdım. Lakin toplanışın növbəti mərhələsində onlara da dəvət göndərəcəyik. Mən onları lap əvvəldən hazırlıq prosesinə cəlb edib, klublarında heyətə düşmək şanslarını itirmələrini istəməmişəm".

    Qeyd edək ki, Ruy Jorje ilə müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Ruy Jorje Azərbaycanın U-20 millisi
    Руй Жорже: Мы намерены привлечь новых футболистов в сборную Азербайджана U-20
    Rui Jorge: 'We intend to bring new players into Azerbaijan U20 national team'

    Son xəbərlər

    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti