Руй Жорже: Мы намерены привлечь новых футболистов в сборную Азербайджана U-20

В сборную Азербайджана по футболу U-20 будут привлечены игроки из сборной U-21.

Об этом в интервью Report заявил главный тренер сборной по футболу среди игроков до 20 лет Руй Жорже.

По словам специалиста, он обсудил данный вопрос с главным тренером коллектива U-21 Рашадом Эюбовым:

"В ближайшее время состоятся матчи сборной U-21. Мы переговорили с главным тренером Рашадом Эюбовым. После этих матчей из сборной U-21 придут игроки. Кроме того, поскольку мы начали сборы раньше обычного, некоторые клубы не отпустили своих футболистов. Например, на первый сбор мы хотели привлечь Али Баширова, но не получилось. К тому же у него была травма. На первый сбор я не вызывал футболистов, выступающих в Премьер-лиге. Однако на следующий сбор мы их пригласим. Я не хотел привлекать их в подготовительный процесс с самого начала и лишать шансов попасть в составы своих клубов".

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