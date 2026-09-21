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    "Turan Tovuz" - "Fənərbağça" matçının başlama saatı açıqlanıb, biletlər sabahdan satışa çıxarılacaq

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 20:06
    Turan Tovuz - Fənərbağça matçının başlama saatı açıqlanıb, biletlər sabahdan satışa çıxarılacaq

    "Turan Tovuz" və Türkiyənin "Fənərbağça" komandaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununun başlama saatı açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan klubunun mətbuat xidmətdindən məlumat verilib.

    Oktyabrın 3-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək matçın start fiti saat 20:00-da səslənəcək.

    Qeyd edək ki, qarşılaşmanın biletləri sabahdan etibarən satışa çıxarılacaq.

    Turan Tovuz FK Fənərbağça FK Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

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