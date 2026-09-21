"Turan Tovuz" - "Fənərbağça" matçının başlama saatı açıqlanıb, biletlər sabahdan satışa çıxarılacaq
Futbol
- 21 sentyabr, 2026
- 20:06
"Turan Tovuz" və Türkiyənin "Fənərbağça" komandaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununun başlama saatı açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan klubunun mətbuat xidmətdindən məlumat verilib.
Oktyabrın 3-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək matçın start fiti saat 20:00-da səslənəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşmanın biletləri sabahdan etibarən satışa çıxarılacaq.
Son xəbərlər
01:06
Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıbDigər ölkələr
00:37
"Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilərDigər ölkələr
00:15
Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildiribRegion
23:51
Foto
Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıbDigər ölkələr
23:32
ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edibDigər ölkələr
23:28
Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordurRegion
23:24
ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıbDigər ölkələr
23:06
ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıbDigər ölkələr
23:01