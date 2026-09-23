Мартин Райан освобожден из исправительного учреждения в Лянкяране

Гражданин Франции Мартин Райан освобожден из исправительного учреждения Пенитенциарной службы в Лянкяране.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Пенитенциарной службы генерал-майор Октай Мамедов в ходе исполнения распоряжения о помиловании в исправительном учреждении №17.

По его словам, из учреждения Пенитенциарной службы в Лянкяране освобождены два человека, один из которых - гражданин Франции.

"Всего в рамках распоряжения о помиловании вышли на свободу 4 человека - по 2 из исправительных учреждений в Нахчыване и Лянкяране", - отметил Мамедов.

Отметим, что Мартин Райан, обвиняемый в шпионаже в пользу Франции, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 марта 2026 года был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц: всего помилованы 20 человек -15 граждан Азербайджана и 5 иностранных граждан.