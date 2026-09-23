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    Мартин Райан освобожден из исправительного учреждения в Лянкяране

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 15:38
    Мартин Райан освобожден из исправительного учреждения в Лянкяране

    Гражданин Франции Мартин Райан освобожден из исправительного учреждения Пенитенциарной службы в Лянкяране.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Пенитенциарной службы генерал-майор Октай Мамедов в ходе исполнения распоряжения о помиловании в исправительном учреждении №17.

    По его словам, из учреждения Пенитенциарной службы в Лянкяране освобождены два человека, один из которых - гражданин Франции.

    "Всего в рамках распоряжения о помиловании вышли на свободу 4 человека - по 2 из исправительных учреждений в Нахчыване и Лянкяране", - отметил Мамедов.

    Отметим, что Мартин Райан, обвиняемый в шпионаже в пользу Франции, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 марта 2026 года был приговорен к 10 годам лишения свободы.

    Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц: всего помилованы 20 человек -15 граждан Азербайджана и 5 иностранных граждан.

    Помилование осужденных в Азербайджане Мартин Райан Лянкаран
    Martin Ryan Lənkərandakı cəzaçəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılıb
    Martin Ryan released from Lankaran penitentiary facility
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