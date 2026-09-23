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    Martin Ryan Lənkərandakı cəzaçəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılıb

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 15:17
    Martin Ryan Lənkərandakı cəzaçəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılıb

    Fransaya casusluqda ittiham olunan Martin Ryan Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətinin Lənkərandakı cəzaçəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Penitensiar Xidmət rəisinin müavini general-mayor Oqtay Məmmədov 17 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində Əfv Sərəncamının icrası zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Penitensiar xidmətin Lənkəranda olan müəssisəsindən iki nəfər azadlığa buraxılıb. Onlardan biri Fransa vətəndaşıdır:

    Oqtay Məmmədov
    "Naxçıvandakı cəzaçəkmə müəssisəsindən 2, Lənkərandakı cəzaçəkmə müəssisəsindən də 2 nəfər olmaqla ümumilikdə 4 əfvə düşən şəxs cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən azad olunub və sərbəst buraxılıb".

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı Əfv Sərəncamı 20 nəfərə şamil edilib. Onlardan 19-u azadlıqdan məhrum edilmiş, 1-i isə azadlığı məhdudlaşdırılmış məhkumlardır.

    Martin Ryan Əfv sərəncamı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidməti Lənkəran Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Мартин Райан освобожден из исправительного учреждения в Лянкяране
    Martin Ryan released from Lankaran penitentiary facility
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