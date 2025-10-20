Марта Кос: Мир на Южном Кавказе позволит восстановить торговые пути - ЭКСКЛЮЗИВ

Прогресс в мирном урегулировании между Азербайджаном и Арменией меняет политико-экономическую картину региона.

Об этом европейскому бюро Report заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По словам еврокомиссара, которая не так давно вернулась из регионального турне, впервые за многие десятилетия перед регионом открывается реальная возможность разблокировать торговые и транспортные пути, соединяющие Европу и Азию.

"Страны от Европы до границ Китая осознают важность этого момента. Сегодня все они собрались здесь, в Люксембурге. Это происходит впервые", - подчеркнула Кос.

Как уточняется, сегодня в Люксембурге проходит министерская встреча по вопросам региональной безопасности и межрегиональной связности, в которой Азербайджан представляет заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев.

Еврокомиссар отметила, что государства Европейского союза намерены создать новую инфраструктуру взаимосвязанности, чтобы дать себе больше свободы для действий и больше возможностей для торговли, для выбора источников энергии и способов передачи цифровых данных. Это будет означать больше независимости для всех, кто находится на этом маршруте.

"Наша работа - это вклад в мир. Конкретное сотрудничество, взаимосвязанные рынки и связанные между собой общества могут укрепить долгосрочную стабильность и процветание на Южном Кавказе",- заявила она.

"Встреча в Люксембурге – только первый шаг. За ней последует инвестиционный форум с участием Соединенных Штатов в ноябре", - добавила еврокомиссар.