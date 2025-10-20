Азербайджан представлен на заседаниях министров по вопросам региональной связности в Люксембурге

В Люксембурге сегодня после заседания Совета ЕС по иностранным делам пройдет министерская встреча по вопросам региональной безопасности и межрегиональной связности (Cross-regional Security and Connectivity Meeting).

Как сообщает европейское бюро Report, Азербайджан на них представляет заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев.

Программа мероприятия включает две отдельные сессии с участием представителей стран Европейского союза, Восточного партнерства и Центральной Азии, сообщили Report в Еврокомиссии.

Первая сессия посвящена теме "Безопасность, стабильность и устойчивость в регионе Черного моря". В ней участвуют верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Кайя Каллас, еврокомиссар по расширению Марта Кос, а также главы делегаций стран ЕС, представители Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Турции и Украины.

Вторая сессия, которая пройдет в формате рабочего ужина, посвящена теме "Продвижение повестки межрегиональной связности". К участникам присоединится еврокомиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела. В обсуждении задействованы представители стран ЕС, а также Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Обе встречи направлены на укрепление сотрудничества между ЕС и странами Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии в сферах безопасности, транспорта, энергетики и устойчивого развития, а также на создание более тесных связей между Европой и Азией.