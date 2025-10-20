İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Marta Kos: Cənubi Qafqazda sülh ticarət yollarının bərpasına imkan verəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:01
    Marta Kos: Cənubi Qafqazda sülh ticarət yollarının bərpasına imkan verəcək - EKSKLÜZİV

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin nizamlanmasında irəliləyiş regionun siyasi-iqtisadi mənzərəsini dəyişməyə imkan verəcək.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bildirib.

    Bir müddət əvvəl regional turnedən qayıtmış komissarın sözlərinə görə, onilliklər boyu ilk dəfədir ki, region Avropanı və Asiyanı birləşdirən ticarət və nəqliyyat yollarını açmaq üçün real imkan əldə edir.

    "Avropadan Çin sərhədlərinə qədər ölkələr bu anın əhəmiyyətini dərk edirlər. Bu gün onların hamısı burada, Lüksemburqda toplaşıblar. Bu, ilk dəfə baş verir", - M.Kos vurğulayıb.

    Məlumat yenilənir

    Марта Кос: Мир на Южном Кавказе позволит восстановить торговые пути - ЭКСКЛЮЗИВ

