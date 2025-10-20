Marta Kos: Cənubi Qafqazda sülh ticarət yollarının bərpasına imkan verəcək - EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
- 20 oktyabr, 2025
- 15:01
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin nizamlanmasında irəliləyiş regionun siyasi-iqtisadi mənzərəsini dəyişməyə imkan verəcək.
Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bildirib.
Bir müddət əvvəl regional turnedən qayıtmış komissarın sözlərinə görə, onilliklər boyu ilk dəfədir ki, region Avropanı və Asiyanı birləşdirən ticarət və nəqliyyat yollarını açmaq üçün real imkan əldə edir.
"Avropadan Çin sərhədlərinə qədər ölkələr bu anın əhəmiyyətini dərk edirlər. Bu gün onların hamısı burada, Lüksemburqda toplaşıblar. Bu, ilk dəfə baş verir", - M.Kos vurğulayıb.
Məlumat yenilənir
Son xəbərlər
15:07
ASCO üzrə 9 ayda təhvil verilən müxtəlif tullantıların həcmi açıqlanıbİnfrastruktur
15:06
AZPROMO və Belarus Universal Əmtəə Birjası arasında memorandum imzalanıbBiznes
15:04
AQTA: Epizootik vəziyyət nəzarətdə saxlanılırSağlamlıq
15:02
Foto
Azərbaycan təmsilçiləri həvəskar MMA üzrə dünya çempionatında iki medal qazanıblarFərdi
15:01
Marta Kos: Cənubi Qafqazda sülh ticarət yollarının bərpasına imkan verəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
14:55
Foto
Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları ilə görüşübHərbi
14:50
Gürcüstan və İsrail əməkdaşlıq memorandumu imzalayıbRegion
14:50
Xorvatiyalı FIFA referisi Azərbaycan komandasının matçına ilk dəfə təyinat alıbFutbol
14:45