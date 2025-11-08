Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Малайзия поздравила Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 15:43
    Малайзия поздравила Азербайджан с Днем Победы

    Посольство Малайзии в Баку поздравило Азербайджан по случаю пятой годовщины Дня Победы в Отечественной войне.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети Х.

    "Посольство Малайзии выражает свои самые теплые и искренние поздравления народу и правительству Азербайджана по случаю знаменательной пятой годовщины Дня Победы. Пусть этот день продолжает вдохновлять на мир, единство и процветание", - говорится в сообщении.

    Малайзия День Победы Азербайджан посольство Путь к Победе
    Malayziya Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    Malaysia congratulates Azerbaijan on Victory Day

