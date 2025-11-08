Малайзия поздравила Азербайджан с Днем Победы
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 15:43
Посольство Малайзии в Баку поздравило Азербайджан по случаю пятой годовщины Дня Победы в Отечественной войне.
Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети Х.
"Посольство Малайзии выражает свои самые теплые и искренние поздравления народу и правительству Азербайджана по случаю знаменательной пятой годовщины Дня Победы. Пусть этот день продолжает вдохновлять на мир, единство и процветание", - говорится в сообщении.
The Embassy of Malaysia extends its warmest and heartfelt congratulations to the people and Government of the Republic of Azerbaijan on the auspicious occasion of the 5th Anniversary of Victory Day. May this day continue to inspire peace, unity, and prosperity! 🇲🇾🇦🇿 pic.twitter.com/5ULK3FkKnH— Embassy of Malaysia in Baku (@MYEmbBaku) November 8, 2025
