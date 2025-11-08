İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Malayziya Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:49
    Malayziya Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Malayziyanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərin beşinci ildönümü münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım yer alıb.

    "Malayziya səfirliyi Azərbaycan xalqı və hökumətinə Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibətilə ən səmimi təbriklərini çatdırır. Qoy bu gün sülhə, birliyə və firavanlığa ilham verməyə davam etsin", - paylaşımda qeyd olunub.

