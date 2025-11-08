Malayziya Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
- 08 noyabr, 2025
- 15:49
Malayziyanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərin beşinci ildönümü münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım yer alıb.
"Malayziya səfirliyi Azərbaycan xalqı və hökumətinə Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibətilə ən səmimi təbriklərini çatdırır. Qoy bu gün sülhə, birliyə və firavanlığa ilham verməyə davam etsin", - paylaşımda qeyd olunub.
The Embassy of Malaysia extends its warmest and heartfelt congratulations to the people and Government of the Republic of Azerbaijan on the auspicious occasion of the 5th Anniversary of Victory Day. May this day continue to inspire peace, unity, and prosperity! 🇲🇾🇦🇿 pic.twitter.com/5ULK3FkKnH— Embassy of Malaysia in Baku (@MYEmbBaku) November 8, 2025