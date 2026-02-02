İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    "Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıb

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 12:40
    Mançester Sitinin yeni transferi rekordu təkrarlayıb

    Antuan Semenyo İngiltərənin "Mançester Siti" klubunda rekordu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta Joe"yə istinadən xəbər verir ki, cinah oyunçusu buna "Tottenhem"lə heç-heçə etdikləri (2:2) XXIV turun matçında fərqlənməklə nail olub.

    Qanalı forvard "şəhərlilər"in heyətində dördüncü qolunu vurub. 26 yaşlı vinger İngiltərə Premyer Liqasının yaranmasından (1992/1993) sonra bütün yarışlarda "Mançester Siti"də ilk beş qarşılaşmanın dördündə qol vuran ikinci oyunçudur.

    Əvvəllər yalnız toqolu Emmanuel Adebayor 2009-cu ildə bunu bacarıb.

    Qeyd edək ki, Antuan Semenyo yanvarın 9-da Mançester təmsilçisinə keçib.

