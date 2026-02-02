"Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıb
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 12:40
Antuan Semenyo İngiltərənin "Mançester Siti" klubunda rekordu təkrarlayıb.
"Report" "Opta Joe"yə istinadən xəbər verir ki, cinah oyunçusu buna "Tottenhem"lə heç-heçə etdikləri (2:2) XXIV turun matçında fərqlənməklə nail olub.
Qanalı forvard "şəhərlilər"in heyətində dördüncü qolunu vurub. 26 yaşlı vinger İngiltərə Premyer Liqasının yaranmasından (1992/1993) sonra bütün yarışlarda "Mançester Siti"də ilk beş qarşılaşmanın dördündə qol vuran ikinci oyunçudur.
Əvvəllər yalnız toqolu Emmanuel Adebayor 2009-cu ildə bunu bacarıb.
Qeyd edək ki, Antuan Semenyo yanvarın 9-da Mançester təmsilçisinə keçib.
Son xəbərlər
12:52
Mardində ev yanıb, ölənlər və yaralananlar varRegion
12:47
"Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçibFutbol
12:43
Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər varRegion
12:40
Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edibRegion
12:40
"Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıbFutbol
12:35
İran XİN: Yaxın günlərdə Aİ-yə qarşı cavab tədbirləri görəcəyikRegion
12:30
Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıbMilli Məclis
12:29
MM-in yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənibDaxili siyasət
12:25