İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    • 02 fevral, 2026
    • 12:40
    Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Türkiyə, Misir və Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları - Hakan Fidan, Badre Abdel Atı və Feysal ibn Farxan əl Səud ilə telefonla danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Tasnim" agentliyi yayıb.

    Bildirilib ki, iranlı diplomat həmkarları ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib.

    Məlumata görə, son həftələrdə Əraqçi bölgədəki həmkarları ilə dəfələrlə əlaqə saxlayaraq, xüsusilə də ABŞ-nin İrana qarşı təhdidləri də daxil olmaqla regiondakı hadisələrin inkişafını müzakirə edib.

    O, yanvarın 30-da Türkiyəyə səfər edərək Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və həmkarı Hakan Fidanla görüşüb.

    Fevralın 1-də "Axios" bildirib ki, Türkiyə, Misir və Qətər bu həftə Ankarada ABŞ Prezidentinin Orta Şərq məsələləri üzrə nümayəndəsi Stiv Uitkoff ilə İran rəsmiləri arasında görüş təşkil etməyə çalışırlar.

    regional və qlobal məsələlər İran Abbas Əraqçi Türkiyə Misir Səudiyyə Ərəbistanı

    Son xəbərlər

    12:52

    İTV-nin Yayım Şurasına yeni namizədlər seçilib

    Milli Məclis
    12:52

    Mardində ev yanıb, ölənlər və yaralananlar var

    Region
    12:47

    "Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    12:43

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Region
    12:40

    Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    12:40

    "Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıb

    Futbol
    12:35

    İran XİN: Yaxın günlərdə Aİ-yə qarşı cavab tədbirləri görəcəyik

    Region
    12:30

    Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıb

    Milli Məclis
    12:29

    MM-in yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti