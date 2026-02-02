"Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 12:47
Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Şimal" "Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu Elşad Əliyevi transfer edib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
26 yaşlı hücumçu yeni komandasında 9 nömrəli formanı geyinəcək.
Qeyd edək ki, E.Əliyev karyerası ərzində yetirməsi olduğu "Araz-Naxçıvan"la yanaşı, "Sumqayıt-2", "Zaqatala", "Cəbrayıl" və "Şəki Siti"də də oynayıb.
