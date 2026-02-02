İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 12:47
    Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Şimal" "Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu Elşad Əliyevi transfer edib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    26 yaşlı hücumçu yeni komandasında 9 nömrəli formanı geyinəcək.

    Qeyd edək ki, E.Əliyev karyerası ərzində yetirməsi olduğu "Araz-Naxçıvan"la yanaşı, "Sumqayıt-2", "Zaqatala", "Cəbrayıl" və "Şəki Siti"də də oynayıb.

    Elşad Əliyev Azərbaycan I Liqası

