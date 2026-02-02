Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıb
Milli Məclis
- 02 fevral, 2026
- 12:30
Milli Məclisin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yeni tərkibdə formalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, parlamentin bugünkü plenar iclasında komissiyaların yaradılması haqqında qərar layihələri müzakirəyə çıxarılıb.
Məlumat verilib ki, Hesablayıcı komissiyasının tərkibinə deputatlar Eldar Quliyev, Mixail Zabelin, Sevinc Hüseynova, Naqif Həmzəyev, Rövşən Muradov, Soltan Məmmədov və Səbinə Salmanova daxil ediliblər.
İntizam komissiyasının tərkibinə isə Eldar İbrahimov, Asim Mollazadə, Kamal Cəfərov, Afət Həsənova, Məlahət İbrahimqızı, Kəmaləddin Qafarov, Səttar Möhbaliyev, Nəsib Məhəməliyev, Hikmət Məmmədov, Məşhur Məmmədov, Nizami Səfərov daxil ediliblər.
Hər iki qərar layihəsi səsə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.
Son xəbərlər
12:52
İTV-nin Yayım Şurasına yeni namizədlər seçilibMilli Məclis
12:52
Mardində ev yanıb, ölənlər və yaralananlar varRegion
12:47
"Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçibFutbol
12:43
Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər varRegion
12:40
Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edibRegion
12:40
"Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıbFutbol
12:35
İran XİN: Yaxın günlərdə Aİ-yə qarşı cavab tədbirləri görəcəyikRegion
12:30
Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıbMilli Məclis
12:29