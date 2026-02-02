В ММ сформированы Счетная и Дисциплинарная комиссии в новом составе

В Милли Меджлисе Азербайджана сформированы Счетная и Дисциплинарная комиссии в новом составе.

Как сообщает Report, соответствующие проекты решений были вынесены на обсуждение в понедельник на первом заседании парламента на весенней сессии.

В состав Счетной комиссии вошли: Эльдар Гулиев, Михаил Забелин, Севиндж Гусейнова, Нагиф Гамзаев, Ровшан Мурадов, Солтан Мамедов и Сабина Салманова.

Дисциплинарная комиссия была сформирована в следующем составе: Эльдар Ибрагимов, Асим Моллазаде, Камал Джафаров, Афет Гасанова, Малахат Ибрагимгызы, Кямаледдин Гафаров, Саттар Мехбалиев, Насиб Махамалиев, Хикмет Мамедов, Мешхур Мамедов и Низами Сафаров.

После обсуждений оба решения были вынесены на голосование и утверждены в одном чтении.