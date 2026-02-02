Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В ММ сформированы Счетная и Дисциплинарная комиссии в новом составе

    Милли Меджлис
    • 02 февраля, 2026
    • 12:57
    В ММ сформированы Счетная и Дисциплинарная комиссии в новом составе

    В Милли Меджлисе Азербайджана сформированы Счетная и Дисциплинарная комиссии в новом составе.

    Как сообщает Report, соответствующие проекты решений были вынесены на обсуждение в понедельник на первом заседании парламента на весенней сессии.

    В состав Счетной комиссии вошли: Эльдар Гулиев, Михаил Забелин, Севиндж Гусейнова, Нагиф Гамзаев, Ровшан Мурадов, Солтан Мамедов и Сабина Салманова.

    Дисциплинарная комиссия была сформирована в следующем составе: Эльдар Ибрагимов, Асим Моллазаде, Камал Джафаров, Афет Гасанова, Малахат Ибрагимгызы, Кямаледдин Гафаров, Саттар Мехбалиев, Насиб Махамалиев, Хикмет Мамедов, Мешхур Мамедов и Низами Сафаров.

    После обсуждений оба решения были вынесены на голосование и утверждены в одном чтении.

    Милли Меджлис Дисциплинарная комиссии Счетная комиссия составы комиссий
    Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıb
