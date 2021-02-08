Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития

Сегодня Азербайджану и Украине необходимо развивать и наращивать экономический и военно-технические кластеры

Отношения Украины и Азербайджана имеют многолетние глубокие традиции.

Об этом в беседе с Report заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Максим Курячий, комментируя 102-годовщину со дня установления дипотношений между странами.

"Еще в 1919-1920 годах в Баку осуществляла свою деятельность Особая Дипломатическая миссия Украинской Народной Республики в Азербайджанской Демократической Республике. Миссия Украинской Народной Республики была тогда одним из 16 дипломатических представительств зарубежных государств, которые функционировали в Баку в те годы, что является ярким свидетельством традиционно дружественных исторических связей между нашими странами. Но это был непродолжительный период в наших отношениях.

В годы существования СССР наши связи хотя и развивались, но были подчинены единому шаблону, управлялись и контролировались из единого московского центра.

Ситуация кардинально изменилась с обретением нашими государствами независимости. Мы начали строить наши отношения на новой основе, как суверенные державы. Очень большое значение имели личные контакты руководителей двух стран, начало которым положили встречи президентов Гейдара Алиева и Леонида Кучмы", - отметил М. Курячий.

"Оценивая сегодняшний уровень взаимоотношений Украины и Азербайджана, я бы сказал, что они находятся на подъеме, но еще далеко не полностью используют имеющийся потенциал их развития", - считает экс-депутат.

Говоря о приоритетах двустороннего сотрудничества, он напомнил, что прошло уже более года со времени визита Президента Украины Владимира Зеленского в Баку в декабре 2019 года. Тогда был подписан ряд соглашений, в том числе соглашение об открытии Торгового дома Украины в Азербайджане; подписаны торгово-экономические соглашения между украинской Одессой и азербайджанской Гяндже, а также между украинским городом Трускавец и азербайджанской Губой; по усилению сотрудничества в туристической сфере и ряд других.

"Это были важные шаги по развитию наших отношений, но, с моей точки зрения, сегодня уже недостаточные в контексте тех изменений, которые произошли в прошлом году. Азербайджан совершил действительно исторический прорыв. И сегодня нам необходимо развивать и наращивать экономический и военно-технические кластеры в отношениях с Республикой Азербайджан", - считает М. Курячий.

По его словам, в настоящее время товарооборот между Азербайджаном и Украиной составляет порядка $1 млрд. и на этом уровне он находится уже довольно продолжительное время.

"Повторюсь, - этого совершенно недостаточно с учетом наших потенциалов, новых вызовов и одновременно новых возможностей двусторонних отношений. Полагаю, мы подзадержались на некой ступеньке в развитии этого процесса. Нужно уверенней шагать вперед и выше. Сфер взаимных интересов и возможностей много. Прежде всего, - топливно-энергетический комплекс. Сегодня украинские НПЗ получают две трети нефти из Азербайджана. Есть хорошие перспективы в развитии связей в сфере молочной и мясной промышленности, химии, фармакологии…", - заявил М. Курячий.

Экс-депутат подчеркнул, что пандемия COVID-19 уже внесла необратимые изменения в архитектонику всей мировой политики, сказалась и на сотрудничестве между странами: "Коронавирус серьёзно ударил по сфере туризма, образования (в Украине учится около 10 тыс. азербайджанских студентов), культурным связям, развитию бизнес-контактов. Полагаю, что обсуждение и корректировка наших связей в контексте этих изменений была бы необходима. Но главное – наличие политической воли. Ведь тот, кто хочет изменений, ищет пути решения проблемы и нацелен на результат".