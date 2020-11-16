Депутат Рады: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором

"Считаем действия руководства Азербайджана восстановлением исторической справедливости и законности"

Украина всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ и считаем действия руководства Азербайджана восстановлением исторической справедливости и законности.

Об этом в беседе с Report заявил депутат Верховной Рады Украины Максим Курячий.

"Народ Азербайджана одержал победу над агрессором, который три десятилетия оккупировал его законные территории. Это пример твердой, последовательной государственной политики, демонстрация силы политической воли руководства страны и ее лидера. Операция Азербайджана войдет в учебники по истории, военному делу, дипломатии".

По его словам, Пример Нагорного Карабахе будет иметь решающее значение для поиска новых импульсов международного сообщества для решения других "замороженных конфликтов".

"Украина приветствует решение о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Мы уверены, что Азербайджан, вернув свои законные территории, сумеет доказать всему миру, что его действия были не только законными, а также началом возрождения этого многострадального региона. Восстановление экономики, социальной инфраструктуры, привлечение инвестиций позволит людям вернуться на землю своих предков и начать там новую жизнь. Безусловно, процесс восстановления законной власти и налаживания мирной жизни на освобождённых территориях будет непростым".

М. Курячий также отметил, что участие Турции в контроле выполнения подписанного соглашения позволит контролировать ситуацию и блокировать возможные провокации реваншистов: "Армения тридцать лет назад совершила акт агрессии и понесла за это закономерное наказание. Это банкротство политики ее руководства. А что может предложить своему народу такая власть кроме лжи и обмана?".