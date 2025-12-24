Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Майя Санду поздравила президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 23:33
    Майя Санду поздравила президента Ильхама Алиева

    Президент Республики Молдова Майи Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Уважаемый господин Президент.

    Рада передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашей высшей государственной деятельности в качестве главы Азербайджанского государства.

    Молдова высоко ценит дружественные отношения с Азербайджаном и дух доверия и сотрудничества, определяющий наше партнерство. Уверена, что вместе мы продолжим углублять наш конструктивный диалог и укреплять отношения между нашими странами.

    Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

    Лента новостей