Майя Санду поздравила президента Ильхама Алиева
Внешняя политика
- 24 декабря, 2025
- 23:33
Президент Республики Молдова Майи Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, из письма следует:
"Уважаемый господин Президент.
Рада передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашей высшей государственной деятельности в качестве главы Азербайджанского государства.
Молдова высоко ценит дружественные отношения с Азербайджаном и дух доверия и сотрудничества, определяющий наше партнерство. Уверена, что вместе мы продолжим углублять наш конструктивный диалог и укреплять отношения между нашими странами.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".
