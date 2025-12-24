İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Maya Sandu Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 18:03
    Moldova Respublikasının Prezidenti Maya Sandudan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident.

    Doğum gününüz münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm cansağlığı, davamlı güc-qüvvət və Azərbaycan dövlətinin rəhbəri kimi ali dövləti vəzifənizdə uğurlar arzulayıram.

    Moldova Azərbaycanla dostluq münasibətlərini yüksək qiymətləndirir və tərəfdaşlığımızı müəyyən edən etimad və əməkdaşlıq ruhunu dəyərləndirir. Əminəm ki, birlikdə konstruktiv dialoqumuzu dərinləşdirməyə və ölkələrimiz arasındakı əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə davam edəcəyik.

    Cənab Prezident, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

    İlham Əliyev Maya Sandu

