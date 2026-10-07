Лорд Грэм Брэди: Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является большим прогрессом
Внешняя политика
- 07 октября, 2026
- 11:28
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Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является большим прогрессом.
Как сообщает Report, об этом заявил член Палаты лордов парламента Великобритании Грэм Брэди на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.
Он отметил, что до тех пор, пока пропавшие без вести лица не будут установлены, а их истории не будут раскрыты, невозможно полностью поставить точку в этом вопросе для отдельных людей, семей и общин, которые пребывают в неопределенности.
Lord Qrem Bredi: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması böyük irəliləyişdir
Lord Graham Brady: Achieving peace between Azerbaijan and Armenia is major progress
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