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    Лорд Грэм Брэди: Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является большим прогрессом

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 11:28
    Лорд Грэм Брэди: Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является большим прогрессом

    Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является большим прогрессом.

    Как сообщает Report, об этом заявил член Палаты лордов парламента Великобритании Грэм Брэди на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

    Он отметил, что до тех пор, пока пропавшие без вести лица не будут установлены, а их истории не будут раскрыты, невозможно полностью поставить точку в этом вопросе для отдельных людей, семей и общин, которые пребывают в неопределенности.

    Лорд Грэм Брэди Пропавшие без вести Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Lord Qrem Bredi: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması böyük irəliləyişdir
    Lord Graham Brady: Achieving peace between Azerbaijan and Armenia is major progress
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