Лорд Грэм Брэди: Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является большим прогрессом

Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является большим прогрессом.

Как сообщает Report, об этом заявил член Палаты лордов парламента Великобритании Грэм Брэди на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Он отметил, что до тех пор, пока пропавшие без вести лица не будут установлены, а их истории не будут раскрыты, невозможно полностью поставить точку в этом вопросе для отдельных людей, семей и общин, которые пребывают в неопределенности.