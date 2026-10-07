İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Lord Qrem Bredi: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması böyük irəliləyişdir

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 11:06
    Lord Qrem Bredi: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması böyük irəliləyişdir

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması böyük bir irəliləyişdir.

    "Report" xəbər verir ki, Böyük Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının üzvü Qrem Bredi (Graham Brady) "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"da deyib.

    O bildirib ki, itkin düşmüş şəxslər müəyyən edilmədiyi, onların hekayələri üzə çıxarılmadığı müddətdə dəhşətli qeyri-müəyyənlik içində qalan ayrı-ayrı insanlar, ailələr və icmalar üçün bu məsələyə tam yekun vurmaq mümkün deyil.

    Əsir və itkin düşmüş şəxslər Lordlar Palatası Böyük Britaniya
    Лорд Грэм Брэди: Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является большим прогрессом
    Lord Graham Brady: Achieving peace between Azerbaijan and Armenia is major progress
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    07:18

    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    07:12

    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    Digər ölkələr
    06:48

    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    Digər ölkələr
    06:14

    Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    05:53

    Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:27

    Tramp seçkilərdən əvvəl İrana zərbələr endirmək qərarını dəyişə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:51

    "Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:00

    Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti