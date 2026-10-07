Lord Qrem Bredi: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması böyük irəliləyişdir
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2026
- 11:06
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Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması böyük bir irəliləyişdir.
"Report" xəbər verir ki, Böyük Britaniya parlamentinin Lordlar Palatasının üzvü Qrem Bredi (Graham Brady) "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"da deyib.
O bildirib ki, itkin düşmüş şəxslər müəyyən edilmədiyi, onların hekayələri üzə çıxarılmadığı müddətdə dəhşətli qeyri-müəyyənlik içində qalan ayrı-ayrı insanlar, ailələr və icmalar üçün bu məsələyə tam yekun vurmaq mümkün deyil.
Лорд Грэм Брэди: Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является большим прогрессом
Lord Graham Brady: Achieving peace between Azerbaijan and Armenia is major progress
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