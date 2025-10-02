Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Лидеры Азербайджана и Армении договорились о продолжении контактов

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 12:18
    Лидеры Азербайджана и Армении договорились о продолжении контактов

    Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили готовность работать над дальнейшим укреплением мира.

    Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 2 октября в Копенгагене.

    На встрече стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом.

    Лидеры Азербайджана и Армении подчеркнули важность дальнейшей реализации мер по укреплению доверия и договорились о продолжении взаимных контактов.

