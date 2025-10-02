Лидеры Азербайджана и Армении договорились о продолжении контактов
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 12:18
Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили готовность работать над дальнейшим укреплением мира.
Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 2 октября в Копенгагене.
На встрече стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры Азербайджана и Армении подчеркнули важность дальнейшей реализации мер по укреплению доверия и договорились о продолжении взаимных контактов.
