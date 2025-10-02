Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 11:10
    Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Николом Пашиняном

    В столице Дании Копенгагене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Как сообщает Report, встреча состоялась в Копенгагене в рамках 7-го Саммита Европейского политического сообщества.

    Лента новостей