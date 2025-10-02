İlham Əliyev Kopenhagendə Nikol Paşinyanla görüşüb
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 11:08
Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb.
"Report"un məlumatına görə, görüş Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində keçirilib.
