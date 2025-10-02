İlham Əliyev Kopenhagendə Nikol Paşinyanla görüşüb

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:08
    Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, görüş Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində keçirilib.

    Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Николом Пашиняном
    Ilham Aliyev meets with Nikol Pashinyan in Copenhagen

