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Главы МИД стран Восточного партнерства соберутся в Брюсселе 12 декабря

Главы МИД стран Восточного партнерства соберутся в Брюсселе 12 декабря 12 декабря состоится Министерская встреча Восточного партнерства (ВП) под председательством Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Внешняя политика
9 декабря 2022 г. 15:35
Главы МИД стран Восточного партнерства соберутся в Брюсселе 12 декабря

12 декабря в Брюсселе состоится очередная министерская встреча в рамках программы Восточного партнерства.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, заседание пройдет под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В ходе встречи будет обсуждено будущее Восточного партнерства, вызовы в сфере безопасности и последствия войны в Украине для всего региона. Министры обсудят, как наилучшим образом поддержать устойчивость партнеров, сблизить ЕС с его восточными соседями, а также реализацию Экономического и инвестиционного плана.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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Версия на английском языке EaP ministerial meeting to be held in Brussels on December 12

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