Лавров: У нас есть предложения, которые мы совместно с сопредседателями стараемся активнее задействовать

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Действительно, и на уровне президента, и на уровне премьер-министра, на уровне нашего министерства, и на уровне, конечно же, министерства обороны и Генерального штаба мы предприняли все необходимое, чтобы помочь сторонам достичь договоренности о прекращении огня. Будем готовы содействовать тому, чтобы эта договоренность не нарушалась". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиеевым.

"Важно, успокоив ситуацию в этом конкретном вопросе, более активно, - надеюсь, нас будут к этому подталкивать события последних дней, - заниматься политическим урегулированием. У нас есть предложения, которые мы совместно с сопредседателями стараемся активнее задействовать в интересах достижения договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Мы полностью поддерживаем те инициативы, которые сейчас предпринимались сопредседателями. Они посетили Баку. Завтра они будут на линии соприкосновения, послезавтра – в Ереване. И при помощи ОБСЕ, нам кажется, и конечно, не только ОБСЕ, но и Международного Комитета Красного Креста, очень важно какие-то меры доверия принять в самое ближайшее время и создать необходимые предпосылки для возобновления политического процесса. Спасибо Вам за этот прием. И еще раз рассчитываю на продуктивные переговоры в ходе этого визита", - заявил Лавров.