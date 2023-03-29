Лавров: Надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер

Мы надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер и будут как можно скорее преодолены.

Надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер и будут как можно скорее преодолены.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня после встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Он также отметил, что урегулирование отношений Тегерана и Баку поспособствуют продвижению трехстороннего сотрудничества: "Это будет способствовать и продвижению трехстороннего сотрудничества с участием России, Ирана и Азербайджана, в том числе в контексте подтвержденной всеми сторонами заинтересованности в реализации важных проектов в рамках развития международного транспортного коридора Север-Юг" , - заключил министр.