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Лавров: Надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер

Лавров: Надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер Мы надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер и будут как можно скорее преодолены.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 15:11
Лавров: Надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер

Надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер и будут как можно скорее преодолены.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня после встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Он также отметил, что урегулирование отношений Тегерана и Баку поспособствуют продвижению трехстороннего сотрудничества: "Это будет способствовать и продвижению трехстороннего сотрудничества с участием России, Ирана и Азербайджана, в том числе в контексте подтвержденной всеми сторонами заинтересованности в реализации важных проектов в рамках развития международного транспортного коридора Север-Юг" , - заключил министр.

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Версия на английском языке Lavrov: Russia hopes current tensions in Baku-Tehran relations are temporary
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Ümid edirik ki, Bakı ilə Tehran arasında münasibətlərdə mövcud gərginlik müvəqqəti xarakter daşıyır”

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