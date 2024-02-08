Кубинский лидер поздравил президента Ильхама Алиева
Кубинский лидер поздравил президента Ильхама АлиеваПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю убедительной победы на внеочередных президентских выборах.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице кубинского лидера в социальной сети Х.
"Поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием, желаю ему успехов в реализации нового мандата, а его народу – благополучия. Еще раз заявляю о готовности и впредь укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами", - говорится в публикации.
Felicito al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, por su reelección, deseándole éxitos en su nuevo mandato y prosperidad para su pueblo.