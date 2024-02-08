Кубинский лидер поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю убедительной победы на внеочередных президентских выборах.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице кубинского лидера в социальной сети Х.

"Поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием, желаю ему успехов в реализации нового мандата, а его народу – благополучия. Еще раз заявляю о готовности и впредь укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами", - говорится в публикации.