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Кубинский лидер поздравил президента Ильхама Алиева

Кубинский лидер поздравил президента Ильхама Алиева Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю убедительной победы на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 23:24
Кубинский лидер поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице кубинского лидера в социальной сети Х.

"Поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием, желаю ему успехов в реализации нового мандата, а его народу – благополучия. Еще раз заявляю о готовности и впредь укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Kuba lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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