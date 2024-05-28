О нас

Президент: Азербайджан выделит средства на программы технической помощи

Президент: Азербайджан выделит средства на программы технической помощи Азербайджану выпала честь в этом году принимать у себя COP29. Единогласная поддержка заявки Азербайджана на проведение COP29 отражает уважение и доверие международного сообщества к Азербайджану.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 01:08
Президент: Азербайджан выделит средства на программы технической помощи

Азербайджану выпала честь в этом году принимать у себя COP29. Единогласная поддержка заявки Азербайджана на проведение COP29 отражает уважение и доверие международного сообщества к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему "Намечая курс к устойчивому процветанию", проводимой в Антигуа и Барбуде.

"Климатические изменения затрагивают все страны на всех континентах. Они отрицательно сказываются и на Азербайджане. В наших реках иссякает вода, Каспийское море усыхает. Тем не менее, МОСРГ являются наиболее уязвимыми к изменению климата странами. Хотя эти страны и не влияют на климатические изменения, но они сталкиваются с его наихудшими последствиями и даже с угрозой существованию. Изменение климата также препятствует их прогрессу в достижении Целей устойчивого развития", - говорится в обращении.

Глава государства отметил, что решение проблем, связанных с последствиями климатических изменений для МОCРГ, будет одним из приоритетов во время председательства Азербайджана в COP29: "В рамках конференции в Баку мы планируем провести Саммит МОСРГ. Мы сделаем все возможное, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны громко и четко. Я призываю все страны приложить максимум усилий для заключения в рамках СОР29 соглашения, отвечающего нуждам и приоритетам МОСРГ".

"Со своей стороны Азербайджан уже оказывает поддержку в ликвидации последствий ураганов, землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий в ряде МОСРГ. Мы продолжим предпринимать практические шаги для оказания дальнейшей помощи этим странам. Азербайджан будет выделять средства на программы технической помощи через Содружество, в котором представлены 33 малых островных развивающихся государства, и другие международные институты.

Мы также будем предоставлять гражданам МОСРГ возможности получения стипендий для обучения в университетах Азербайджана. На сегодняшний день более десяти МОСРГ воспользовались программами образовательных грантов, предоставляемых Азербайджаном для государств-членов Организации исламского сотрудничества и ДН.

Азербайджан также будет содействовать участию МОСРГ в СОР29", - подчеркнул президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Azərbaycan beynəlxalq qurumlar vasitəsilə texniki yardım proqramları üçün vəsait ayıracaq

Самое читаемое

Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
ФотоЧемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
22 мая 2024 г. 00:44
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
22 мая 2024 г. 09:29
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
В Баку строится новый подвесной пешеходный мост
ФотоВ Баку строится новый подвесной пешеходный мост
22 мая 2024 г. 13:47
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
22 мая 2024 г. 19:18
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
22 мая 2024 г. 03:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi