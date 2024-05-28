Президент: Азербайджан выделит средства на программы технической помощи

Азербайджану выпала честь в этом году принимать у себя COP29. Единогласная поддержка заявки Азербайджана на проведение COP29 отражает уважение и доверие международного сообщества к Азербайджану.

Азербайджану выпала честь в этом году принимать у себя COP29. Единогласная поддержка заявки Азербайджана на проведение COP29 отражает уважение и доверие международного сообщества к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему "Намечая курс к устойчивому процветанию", проводимой в Антигуа и Барбуде.

"Климатические изменения затрагивают все страны на всех континентах. Они отрицательно сказываются и на Азербайджане. В наших реках иссякает вода, Каспийское море усыхает. Тем не менее, МОСРГ являются наиболее уязвимыми к изменению климата странами. Хотя эти страны и не влияют на климатические изменения, но они сталкиваются с его наихудшими последствиями и даже с угрозой существованию. Изменение климата также препятствует их прогрессу в достижении Целей устойчивого развития", - говорится в обращении.

Глава государства отметил, что решение проблем, связанных с последствиями климатических изменений для МОCРГ, будет одним из приоритетов во время председательства Азербайджана в COP29: "В рамках конференции в Баку мы планируем провести Саммит МОСРГ. Мы сделаем все возможное, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны громко и четко. Я призываю все страны приложить максимум усилий для заключения в рамках СОР29 соглашения, отвечающего нуждам и приоритетам МОСРГ".

"Со своей стороны Азербайджан уже оказывает поддержку в ликвидации последствий ураганов, землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий в ряде МОСРГ. Мы продолжим предпринимать практические шаги для оказания дальнейшей помощи этим странам. Азербайджан будет выделять средства на программы технической помощи через Содружество, в котором представлены 33 малых островных развивающихся государства, и другие международные институты.

Мы также будем предоставлять гражданам МОСРГ возможности получения стипендий для обучения в университетах Азербайджана. На сегодняшний день более десяти МОСРГ воспользовались программами образовательных грантов, предоставляемых Азербайджаном для государств-членов Организации исламского сотрудничества и ДН.

Азербайджан также будет содействовать участию МОСРГ в СОР29", - подчеркнул президент.