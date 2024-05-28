Президент Азербайджана призвал все страны проявить солидарность во имя спасения планеты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал все страны действовать солидарно, чтобы спасти планету.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал все страны действовать солидарно, чтобы спасти планету.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему "Намечая курс к устойчивому процветанию", проводимой в Антигуа и Барбуде.

"Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 - "Солидарность во имя зеленого мира", - отражает дух нашей миссии в рамках COP29. Поскольку мы все вместе столкнулись с данной ситуацией, я призываю все страны действовать солидарно, чтобы спасти нашу планету. Для достижения этой цели нам необходимы политическая воля и многосторонний подход, за который всегда выступал Азербайджан.

Я с нетерпением жду, чтобы главы государств и правительств МОСРГ внесли ценный вклад в работу СОР29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, и желаю успеха IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам", - отметил глава государства.