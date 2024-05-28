Президент Азербайджана призвал все страны проявить солидарность во имя спасения планеты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал все страны действовать солидарно, чтобы спасти планету.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему "Намечая курс к устойчивому процветанию", проводимой в Антигуа и Барбуде.
"Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 - "Солидарность во имя зеленого мира", - отражает дух нашей миссии в рамках COP29. Поскольку мы все вместе столкнулись с данной ситуацией, я призываю все страны действовать солидарно, чтобы спасти нашу планету. Для достижения этой цели нам необходимы политическая воля и многосторонний подход, за который всегда выступал Азербайджан.
Я с нетерпением жду, чтобы главы государств и правительств МОСРГ внесли ценный вклад в работу СОР29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, и желаю успеха IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам", - отметил глава государства.