Кошта: С нетерпением ждем проведения в Азербайджане саммита ЕПС в 2028 году

С нетерпением ожидаем проведения саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Азербайджане в 2028 году.

Как передает Report, об этом президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"На фоне глобальной нестабильности как никогда важно укреплять связи между нами. Мы с нетерпением ожидаем проведения саммита Европейского политического сообщества в Азербайджане в 2028 году. Европейский союз готов работать с Азербайджаном, чтобы превратить сегодняшние вызовы в завтрашние возможности. Ваше лидерство (президента Ильхама Алиева - ред.) является ключевым, и наше партнерство прочное. Вместе мы можем расширять его еще больше на благо обоих народов", - заявил президент Совета Европейского союза.