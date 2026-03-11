İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Koşta: 2028-ci ildə Azərbaycanda "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinin keçirilməsini gözləyirik

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 17:22
    Koşta: 2028-ci ildə Azərbaycanda Avropa Siyasi Birliyinin sammitinin keçirilməsini gözləyirik

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Antonio Koşta 2028-ci ildə Azərbaycanda "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinin keçirilməsini səbirsizliklə gözlədiklərini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatlarla çıxışı zamanı ifadə edib.

    "Qlobal qeyri-sabitlik fonunda aramızdakı əlaqələri möhkəmləndirmək hər zamankından daha vacibdir. Biz 2028-ci ildə Azərbaycanda Avropa Siyasi Birliyinin sammitinin keçirilməsini səbirsizliklə gözləyirik. Avropa İttifaqı bugünkü çağırışları sabahın imkanlarına çevirmək üçün Azərbaycanla işləməyə hazırdır. Sizin liderliyiniz (Prezident İlham Əliyevin - red.) əsasdır və tərəfdaşlığımız möhkəmdir. Birlikdə biz hər iki xalqın rifahı naminə onu daha da genişləndirə bilərik", - Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti bildirib.

    Xatırladaq ki, "Avropa Siyasi Birliyi" təhlükəsizlik, iqtisadi sabitlik, demokratik idarəetmə kimi sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədilə həm Avropa İttifaqı daxilində, həm də ondan kənarda kiçik və böyük ölkələr arasında siyasi-iqtisadi koordinasiyanı təşviq etməyə yönəlmiş hökumətlərarası platformadır. Birliyin məqsədi ümumi maraq doğuran məsələlərin həlli üçün siyasi dialoqu və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, Avropa qitəsinin təhlükəsizliyini, sabitliyini və rifahını gücləndirməkdir.

    İlham Əliyev Avropa İttifaqı Avropa Siyasi Birliyi Antonio Koşta
    Кошта: С нетерпением ждем проведения в Азербайджане саммита ЕПС в 2028 году
    Costa says 'looking forward' to Azerbaijan hosting EPC Summit in 2028

    Son xəbərlər

    17:59

    Paşinyan: Azərbaycandan yanacaq idxalı qiymətləri aşağı salıb və bazarda monopoliyanı "sındırıb"

    Energetika
    17:57

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    17:50

    Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib

    Sənaye
    17:49

    Bələdiyyələrin vahid informasiya sisteminə ötürüləcək və oradan əldə ediləcək məlumatların dairəsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:48

    İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:36

    Rahid Əmirquliyev: "6510 manatlıq cərimə I Liqa klubu üçün çox böyükdür"

    Futbol
    17:35

    Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    17:33

    Əli Əsədov və Fransisko Qamboa Azərbaycan-Kosta Rika əməkdaşlığını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:32

    Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti