Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы.

Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

"Я также хочу поздравить президента Азербайджана [Ильхама Алиева] и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]. Я считаю, что достигнутый вами мир - это важный момент для нашей Европы. Это демонстрирует, что возможно строить мир, и мы должны продолжать работать ради него", - отметил Кошта.