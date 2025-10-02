Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 12:54
    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

    Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы.

    Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

    "Я также хочу поздравить президента Азербайджана [Ильхама Алиева] и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]. Я считаю, что достигнутый вами мир - это важный момент для нашей Европы. Это демонстрирует, что возможно строить мир, и мы должны продолжать работать ради него", - отметил Кошта.

    Koşta: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh Avropa üçün vacib məqamdır
    Costa calls Azerbaijan-Armenia peace important moment for Europe

    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

