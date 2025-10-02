Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 12:54
Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы.
Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.
"Я также хочу поздравить президента Азербайджана [Ильхама Алиева] и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]. Я считаю, что достигнутый вами мир - это важный момент для нашей Европы. Это демонстрирует, что возможно строить мир, и мы должны продолжать работать ради него", - отметил Кошта.
