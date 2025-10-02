İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Koşta: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh Avropa üçün vacib məqamdır

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 13:04
    Koşta: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh Avropa üçün vacib məqamdır

    Avropa İttifaqı Şurasının (Aİ) Prezidenti Antonio Koşta Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü Avropa üçün vacib məqam adlandırıb.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, o, bu barədə Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinin açılışında bildirib.

    "Mən, həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanı təbrik etmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, sizin əldə etdiyiniz sülh - bizim Avropamız üçün mühüm bir məqamdır. Bu, sülh qurmağın mümkün olduğunu nümayiş etdirir. Onun naminə işləməyə davam etməliyik", - A.Koşta qeyd edib.

