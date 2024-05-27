Король Малайзии поздравил президента Ильхама Алиева

Король Малайзии Султан Ибрагим направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Ваше превосходительство.
Вместе с Королевой Раджей Зарит Софией передаем Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательного праздника – 106-й годовщины независимости Азербайджанской Республики.
Уверены, что существующие между Малайзией и Азербайджаном прочные дружественные отношения и сотрудничество будут развиваться и впредь на благо наших народов.
Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству здоровья, Азербайджанской Республике и ее народу – постоянного мира, благополучия и прогресса".