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Король Малайзии поздравил президента Ильхама Алиева

Король Малайзии поздравил президента Ильхама Алиева Король Малайзии Султан Ибрагим направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 14:58
Король Малайзии поздравил президента Ильхама Алиева

Король Малайзии Султан Ибрагим направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство.

Вместе с Королевой Раджей Зарит Софией передаем Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательного праздника – 106-й годовщины независимости Азербайджанской Республики.

Уверены, что существующие между Малайзией и Азербайджаном прочные дружественные отношения и сотрудничество будут развиваться и впредь на благо наших народов.

Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству здоровья, Азербайджанской Республике и ее народу – постоянного мира, благополучия и прогресса".

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Версия на азербайджанском языке Malayziya Kralı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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