Активистка: Франция не заинтересована в развитии острова Сен-Мартен

Колониализм мешает молодежи Сен-Мартена процветать.

Франция не заинтересована в развитии и процветании острова Сен-Мартен.

Об этом отвечая на вопрос Report заявила член организации "Один остров, один народ, одна судьба" Ядиска Ван Ришель (Yadiska Van Richele).

"Мы можем услышать много историй о том, как молодежь нашего острова отправляется во Францию для обучения и поиска работы, так как нет никаких гарантий, что они найдут свое место дома, поскольку метрополия не создает тут рабочие места", - сказала она.

Ришель отметила, что получив поддержку от Бакинской инициативной группы, о деятельности организации, которую она представляет, может узнать мировое сообщество. "И тогда оно (международное сообщество) сможет помочь острову в деле обретения независимости", - подчеркнула активистка.