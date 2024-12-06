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Активистка: Франция не заинтересована в развитии острова Сен-Мартен

Активистка: Франция не заинтересована в развитии острова Сен-Мартен Колониализм мешает молодежи Сен-Мартена процветать.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 12:31
Активистка: Франция не заинтересована в развитии острова Сен-Мартен

Франция не заинтересована в развитии и процветании острова Сен-Мартен.

Об этом отвечая на вопрос Report заявила член организации "Один остров, один народ, одна судьба" Ядиска Ван Ришель (Yadiska Van Richele).

"Мы можем услышать много историй о том, как молодежь нашего острова отправляется во Францию для обучения и поиска работы, так как нет никаких гарантий, что они найдут свое место дома, поскольку метрополия не создает тут рабочие места", - сказала она.

Ришель отметила, что получив поддержку от Бакинской инициативной группы, о деятельности организации, которую она представляет, может узнать мировое сообщество. "И тогда оно (международное сообщество) сможет помочь острову в деле обретения независимости", - подчеркнула активистка.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Sen-Marten adasının inkişafında maraqlı deyil
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