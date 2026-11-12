Полиция раскрыла кражи в Сабунчинском и Абшеронском районах на 20 тыс. манатов
Происшествия
- 12 ноября, 2026
- 11:47
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В Азербайджане полиция задержала четырех человек, подозреваемых в совершении кражи в Сабунчинском районе Баку и в Абшеронском районе.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в Сабунчинском районе были украдены предметы домашнего обихода на общую сумму около 5 тыс. манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в краже установлен и задержан 29-летний Н. Халилов.
В Абшеронском районе из швейного цеха были похищены 50 тыс. мешков общей стоимостью 15 тыс. манатов. В рамках расследования сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых - 45-летнего Э. Кяримова, 34-летнего Н. Гулиева и 36-летнего С. Гарашова.
По факту ведется расследование.
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