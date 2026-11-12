Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    Полиция раскрыла кражи в Сабунчинском и Абшеронском районах на 20 тыс. манатов

    Происшествия
    • 12 ноября, 2026
    • 11:47
    Полиция раскрыла кражи в Сабунчинском и Абшеронском районах на 20 тыс. манатов

    В Азербайджане полиция задержала четырех человек, подозреваемых в совершении кражи в Сабунчинском районе Баку и в Абшеронском районе.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в Сабунчинском районе были украдены предметы домашнего обихода на общую сумму около 5 тыс. манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в краже установлен и задержан 29-летний Н. Халилов.

    В Абшеронском районе из швейного цеха были похищены 50 тыс. мешков общей стоимостью 15 тыс. манатов. В рамках расследования сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых - 45-летнего Э. Кяримова, 34-летнего Н. Гулиева и 36-летнего С. Гарашова.

    По факту ведется расследование.

    Кража (ограбление) Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Abşeronda tikiş sexindən 15 min manatlıq oğurluq olub
    MiniBoss
    MiniBoss

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