Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    МБР приближаются к целям COP29 в Баку: ежегодно выделять $120 млрд на климатические цели к 2030г

    Финансы
    • 12 ноября, 2026
    • 11:38
    МБР приближаются к целям COP29 в Баку: ежегодно выделять $120 млрд на климатические цели к 2030г

    Многосторонние банки развития (МБР) намерены к 2030 году ежегодно предоставлять странам с низким и средним уровнем дохода $120 млрд климатического финансирования и дополнительно привлекать $65 млрд частного капитала.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении МБР к COP31, проходящего в турецкой Анталье.

    "Рост климатического финансирования на 21% по сравнению с предыдущим годом свидетельствует о продвижении к нашим коллективным прогнозным показателям на 2030 год, объявленным на COP29 в Баку: ежегодно предоставлять странам с низким и средним уровнем дохода $120 млрд и дополнительно привлекать $65 млрд частного капитала", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что в 2025 году банки предоставили этим странам $103 млрд климатического финансирования, включая $35 млрд на адаптацию. Дополнительно было привлечено $35 млрд частного климатического финансирования.

    В заявлении также сообщается о переходе к реализации совместной программы МБР по долгосрочным стратегиям более чем в 30 странах. В рамках этой работы банки помогают преобразовывать климатические планы в инвестиционные проекты и обеспечивать их финансирование.

    "В дальнейшем мы продолжим направлять поддержку в те сферы, где растет спрос клиентов на климатическое финансирование. Адаптация, устойчивость и подготовка к стихийным бедствиям являются очевидными приоритетами", - отмечается в документе.

    Представляемое на COP31 Партнерство МБР по инвестициям в адаптацию и устойчивость призвано расширить инвестиции банков и привлечь больше государственного и частного финансирования. Особое внимание в заявлении уделено упрощению доступа к средствам для малых островных развивающихся государств и стран, затронутых нестабильностью и конфликтами.

    COP31 COP29 Климатическое финансирование Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Çoxtərəfli İnkişaf Bankları COP29 hədəflərinə yaxınlaşır: 2030-cu ilədək iqlim layihələrinə hər il $120 milyard ayıracaq
    MDBs moving closer to COP29 goals in Baku: To provide $120B annually for climate objectives by 2030
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