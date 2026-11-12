Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    Узбекистан изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана перед ЧМ U-20

    Футбол
    • 12 ноября, 2026
    • 11:16
    Узбекистан изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана перед ЧМ U-20

    Делегация Узбекистана изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана в рамках подготовки двух стран к совместному проведению чемпионата мира FIFA U-20.

    Как сообщает Report со ссылкой на хокимият Ферганской области Узбекистана, представители FIFA, Ассоциации футбола Узбекистана и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провели в Баку рабочую встречу, посвященную подготовке к турниру.

    Участники обсудили развитие спортивной и организационной инфраструктуры, а также создание необходимых условий для команд и гостей чемпионата.

    Стороны выразили готовность укреплять сотрудничество и продолжать совместную работу для проведения турнира на высоком организационном уровне.

    Групповые матчи чемпионата планируется провести в том числе в Ферганской области Узбекистана.

    В сопровождении представителей АФФА члены узбекской делегации ознакомились с деятельностью базы и академии бакинского футбольного клуба "Нефтчи".

    В ходе встречи стороны обменялись опытом и знаниями в области развития футбольной инфраструктуры, организации работы академий и подготовки молодых игроков.

    Завтра, 13 ноября, делегация посетит футбольную академию клуба "Сабах", а также Бакинский Олимпийский стадион.

    Узбекистан изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана перед ЧМ U-20
    Узбекистан изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана перед ЧМ U-20
    Узбекистан изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана перед ЧМ U-20
    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Чемпионат мира U-20 Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Узбекистан
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    Özbəkistan U-20 dünya çempionatı ərəfəsində Azərbaycanın futbol infrastrukturunu öyrənir
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    Uzbekistan examining Azerbaijan's football infrastructure ahead of U20 World Cup
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