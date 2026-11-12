Узбекистан изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана перед ЧМ U-20

Делегация Узбекистана изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана в рамках подготовки двух стран к совместному проведению чемпионата мира FIFA U-20.

Как сообщает Report со ссылкой на хокимият Ферганской области Узбекистана, представители FIFA, Ассоциации футбола Узбекистана и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провели в Баку рабочую встречу, посвященную подготовке к турниру.

Участники обсудили развитие спортивной и организационной инфраструктуры, а также создание необходимых условий для команд и гостей чемпионата.

Стороны выразили готовность укреплять сотрудничество и продолжать совместную работу для проведения турнира на высоком организационном уровне.

Групповые матчи чемпионата планируется провести в том числе в Ферганской области Узбекистана.

В сопровождении представителей АФФА члены узбекской делегации ознакомились с деятельностью базы и академии бакинского футбольного клуба "Нефтчи".

В ходе встречи стороны обменялись опытом и знаниями в области развития футбольной инфраструктуры, организации работы академий и подготовки молодых игроков.

Завтра, 13 ноября, делегация посетит футбольную академию клуба "Сабах", а также Бакинский Олимпийский стадион.