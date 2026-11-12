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    АПБА выявило нарушения на мясоперерабатывающем предприятии в Забрате

    Здоровье
    • 12 ноября, 2026
    • 11:14
    АПБА выявило нарушения на мясоперерабатывающем предприятии в Забрате

    В поселке Забрат Баку выявлено незаконно действующее мясоперерабатывающее предприятие, на котором обнаружено куриное мясо неизвестного происхождения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    В ходе проверки инспекторы установили, что цех функционировал без регистрации в сфере продовольственной безопасности. У хранившегося там мяса птицы отсутствовали сопроводительные документы, а на самом объекте были нарушены санитарно-гигиенические и санитарно-технические нормы.

    По факту в отношении физического лица составлен административный протокол, образцы куриного мяса направлены на лабораторную экспертизу, оборот продукции запрещен, работа предприятия приостановлена.

    АПБА выявило нарушения на мясоперерабатывающем предприятии в Забрате
    АПБА выявило нарушения на мясоперерабатывающем предприятии в Забрате

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Куриное мясо
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    Zabratda müəssisədə mənşəyi məlum olmayan toyuq əti aşkarlanıb
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