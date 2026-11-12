Zabratda müəssisədə mənşəyi məlum olmayan toyuq əti aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 12 noyabr, 2026
- 10:52
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Zabrat qəsəbəsində ət emalı müəssisəsində mənşəyi məlum olmayan toyuq əti aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, müəssisənin qida təhlükəsizliyi sahəsində təsdiq olunmadan qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi, toyuq ətlərinin müşayiətedici sənədlərinin olmadığı, eləcə də sanitar-gigiyenik və sanitar-texniki qaydaların pozulduğu aşkarlanıb.
Faktla bağlı fiziki şəxs barəsində inzibati protokol tərtib olunub, toyuq ətlərindən götürülən nümunələr laborator müayinələrə cəlb edilib və məhsulların dövriyyəsi qadağan edilib, nöqsanlar aradan qaldırılanadək müəssisənin fəaliyyəti dayandırılıb.
Son xəbərlər
11:36
Bakıda regionları təmsil edən cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilibFərdi
11:30
Foto
Özbəkistan U-20 dünya çempionatı ərəfəsində Azərbaycanın futbol infrastrukturunu öyrənirFutbol
11:30
Azərbaycan və Niderland parlamentlərarası dialoqu genişləndirmək niyyətindədirXarici siyasət
11:27
Azərbaycanda gələn il mədəniyyət xərclərinin gözlənilən strukturu məlum olubMaliyyə
11:21
Abşeronda tikiş sexindən 15 min manatlıq oğurluq olubHadisə
11:16
Binədə ötən gün yanıq xəsarəti alan kişi xəstəxanada ölübHadisə
11:16
Foto
Qazaxıstanda "Samruk-Kazına" və "Qazaxıstan Dəmir Yolları"nın rəhbərləri saxlanılıbDigər ölkələr
11:09
İsrail Ordusu Qəzzada HƏMAS-ın yüksəkrütbəli komandirini öldürüb - YenilənibDigər ölkələr
11:07
Azərbaycanın batut gimnastları Çindəki yarışda finala vəsiqə qazanıblarFərdi