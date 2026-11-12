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    Zabratda müəssisədə mənşəyi məlum olmayan toyuq əti aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 12 noyabr, 2026
    • 10:52
    Zabratda müəssisədə mənşəyi məlum olmayan toyuq əti aşkarlanıb

    Zabrat qəsəbəsində ət emalı müəssisəsində mənşəyi məlum olmayan toyuq əti aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müəssisənin qida təhlükəsizliyi sahəsində təsdiq olunmadan qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi, toyuq ətlərinin müşayiətedici sənədlərinin olmadığı, eləcə də sanitar-gigiyenik və sanitar-texniki qaydaların pozulduğu aşkarlanıb.

    Faktla bağlı fiziki şəxs barəsində inzibati protokol tərtib olunub, toyuq ətlərindən götürülən nümunələr laborator müayinələrə cəlb edilib və məhsulların dövriyyəsi qadağan edilib, nöqsanlar aradan qaldırılanadək müəssisənin fəaliyyəti dayandırılıb.

    Zabratda müəssisədə mənşəyi məlum olmayan toyuq əti aşkarlanıb
    Zabratda müəssisədə mənşəyi məlum olmayan toyuq əti aşkarlanıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Toyuq əti Nöqsanlar
    Foto
    АПБА выявило нарушения на мясоперерабатывающем предприятии в Забрате
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