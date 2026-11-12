Азербайджан и Нидерланды намерены расширять межпарламентский диалог

Посол Нидерландов в Азербайджане Мариан Де Йонг и руководитель делегации азербайджанского парламента в ПА ОБСЕ, глава рабочей группы по азербайджано-нидерландским межпарламентским связям Гая Мамедов обсудили развитие межпарламентских связей и перспективы сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Нидерландов в Азербайджане в соцсети X.

"В ходе встречи обсуждалась позитивная динамика двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами, развитие межпарламентских связей и возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контакты между парламентами двух стран, состоявшиеся в июле 2026 года на полях 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге, открыли дополнительные возможности для расширения диалога.

Стороны подчеркнули важность продолжения межпарламентского сотрудничества и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.