Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    Азербайджан и Нидерланды намерены расширять межпарламентский диалог

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 11:21
    Азербайджан и Нидерланды намерены расширять межпарламентский диалог

    Посол Нидерландов в Азербайджане Мариан Де Йонг и руководитель делегации азербайджанского парламента в ПА ОБСЕ, глава рабочей группы по азербайджано-нидерландским межпарламентским связям Гая Мамедов обсудили развитие межпарламентских связей и перспективы сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Нидерландов в Азербайджане в соцсети X.

    "В ходе встречи обсуждалась позитивная динамика двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами, развитие межпарламентских связей и возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что контакты между парламентами двух стран, состоявшиеся в июле 2026 года на полях 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге, открыли дополнительные возможности для расширения диалога.

    Стороны подчеркнули важность продолжения межпарламентского сотрудничества и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Гая Мамедов Мариан Де Йонг Азербайджано-нидерландские отношения
    Azərbaycan və Niderland parlamentlərarası dialoqu genişləndirmək niyyətindədir
    Azerbaijan and the Netherlands seek to expand interparliamentary dialogue
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    11:38
    МБР приближаются к целям COP29 в Баку: ежегодно выделять $120 млрд на климатические цели к 2030 году
    Финансы
    11:24
    В московском вузе проводится эвакуация из-за сообщения о взрывном устройстве
    В регионе
    11:21
    Азербайджан и Нидерланды намерены расширять межпарламентский диалог
    Внешняя политика
    11:20
    В Индии при пожаре в жилом районе сгорели 25 домов, погибли четыре человека
    Другие страны
    11:16
    Фото
    Узбекистан изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана перед ЧМ U-20
    Футбол
    11:14
    Фото
    АПБА выявило нарушения на мясоперерабатывающем предприятии в Забрате
    Здоровье
    11:11
    В Кюрдамире пройдет аграрный бизнес-фестиваль
    АПК
    11:09
    Фото
    В Казахстане задержаны главы "Самрук-Қазына" и КТЖ по подозрению в коррупции
    Другие страны
    11:03
    ЕС намерен отложить введение пошлин на электромобили из Великобритании
    Другие страны
    Лента новостей