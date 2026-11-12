В московском вузе проводится эвакуация из-за сообщения о взрывном устройстве
В регионе
- 12 ноября, 2026
- 11:24
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В Московский государственный институт культуры (МГИК) проходит эвакуация в связи с сообщениями о взрывном устройстве.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
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