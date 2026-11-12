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    В московском вузе проводится эвакуация из-за сообщения о взрывном устройстве

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 11:24
    В московском вузе проводится эвакуация из-за сообщения о взрывном устройстве

    В Московский государственный институт культуры (МГИК) проходит эвакуация в связи с сообщениями о взрывном устройстве.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Взрывное устройство Москва (Россия)
    44 filmi
    44 filmi

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