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    ЕС намерен отложить введение пошлин на электромобили из Великобритании

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 11:03
    ЕС намерен отложить введение пошлин на электромобили из Великобритании

    Европейский союз (ЕС) намерен отложить введение 10-процентной пошлины на большинство электромобилей из Великобритании, запланированное на 1 января 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times.

    По данным издания, Брюссель проводит консультации с представителями автомобильной отрасли по поводу возможной отсрочки. Reuters отмечает, что не смогло оперативно подтвердить эту информацию.

    Согласно заключенному после Brexit соглашению, для беспошлинной торговли не менее 55% стоимости электромобиля должно формироваться в ЕС или Великобритании. Для аккумуляторных ячеек и модулей этот показатель составляет 65%, для аккумуляторных блоков - 70%. Несоблюдение требований влечет пошлину в размере 10%.

    Ужесточение правил ранее уже отложили на три года. После истечения отсрочки пошлины могут затронуть около 70% моделей электромобилей и подключаемых гибридов, которыми торгуют Великобритания и ЕС.

    В июне британское Общество производителей и продавцов автомобилей предупредило, что без решения вопроса о доле местных компонентов производителям электромобилей придется выплатить 1,4 млрд фунтов стерлингов (1,86 млрд долларов) в виде пошлин.

    Импортные пошлины Электромобили Великобритания
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