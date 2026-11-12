В Индии при пожаре в жилом районе сгорели 25 домов, погибли четыре человека

В индийском штате Аруначал-Прадеш в результате пожара, охватившего 25 жилых домов, по меньшей мере погибли трое детей и женщина.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

По данным полиции, возгорание предположительно началось на кухне, хотя точная причина до сих пор выясняется.

Пожар вспыхнул ночью, и быстро распространился по жилому району, уничтожив 25 домов и имущество жителей, прежде чем им удалось взять его под контроль.