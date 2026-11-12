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    В Индии при пожаре в жилом районе сгорели 25 домов, погибли четыре человека

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    • 12 ноября, 2026
    • 11:20
    В Индии при пожаре в жилом районе сгорели 25 домов, погибли четыре человека

    В индийском штате Аруначал-Прадеш в результате пожара, охватившего 25 жилых домов, по меньшей мере погибли трое детей и женщина.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    По данным полиции, возгорание предположительно началось на кухне, хотя точная причина до сих пор выясняется.

    Пожар вспыхнул ночью, и быстро распространился по жилому району, уничтожив 25 домов и имущество жителей, прежде чем им удалось взять его под контроль.

    Пожар (возгорание) Индия
    MiniBoss
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