В Индии при пожаре в жилом районе сгорели 25 домов, погибли четыре человека
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 11:20
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В индийском штате Аруначал-Прадеш в результате пожара, охватившего 25 жилых домов, по меньшей мере погибли трое детей и женщина.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.
По данным полиции, возгорание предположительно началось на кухне, хотя точная причина до сих пор выясняется.
Пожар вспыхнул ночью, и быстро распространился по жилому району, уничтожив 25 домов и имущество жителей, прежде чем им удалось взять его под контроль.
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