В Брюсселе произошла стрельба, пострадали два человека

В Брюсселе (Бельгия) в результате стрельбы пострадали два человека.

Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа.

Когда полиция и службы экстренной помощи прибыли в район Шоссе-д'Анвер, они обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями. Пострадавших доставили в больницу, их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни.

Начато расследование обстоятельств стрельбы.

Сообщается, что инцидент произошел вчера.

Другие подробности не приводятся.