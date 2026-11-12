В Брюсселе произошла стрельба, пострадали два человека
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 11:01
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В Брюсселе (Бельгия) в результате стрельбы пострадали два человека.
Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа.
Когда полиция и службы экстренной помощи прибыли в район Шоссе-д'Анвер, они обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями. Пострадавших доставили в больницу, их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни.
Начато расследование обстоятельств стрельбы.
Сообщается, что инцидент произошел вчера.
Другие подробности не приводятся.
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