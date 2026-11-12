Азербайджан обсудил с индийским холдингом сотрудничество в транспорте и энергетике
- 12 ноября, 2026
- 11:00
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Азербайджан и индийский холдинг Hinduja Group обсудили перспективы расширения сотрудничества в области промышленности, транспорта и энергетики, инвестиционные возможности и реализацию совместных проектов.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети "X".
"Провели видеоконференцию с председателем совета директоров компании Gulf Oil International Limited Санджаем Хиндуджа и исполнительным председателем совета директоров компании Ashok Leyland Дираджем Хиндуджа, обе из которых входят в состав индийской Hinduja Group. На встрече обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области промышленности, транспорта и энергетики, инвестиционные возможности и реализацию совместных проектов. Оценили вопросы трансфера технологий, сотрудничества в области локализации автомобильного производства и расширения взаимовыгодного партнерства", - говорится в публикации.