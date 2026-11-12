Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    Азербайджан обсудил с индийским холдингом сотрудничество в транспорте и энергетике

    Бизнес
    • 12 ноября, 2026
    • 11:00
    Азербайджан обсудил с индийским холдингом сотрудничество в транспорте и энергетике

    Азербайджан и индийский холдинг Hinduja Group обсудили перспективы расширения сотрудничества в области промышленности, транспорта и энергетики, инвестиционные возможности и реализацию совместных проектов.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети "X".

    "Провели видеоконференцию с председателем совета директоров компании Gulf Oil International Limited Санджаем Хиндуджа и исполнительным председателем совета директоров компании Ashok Leyland Дираджем Хиндуджа, обе из которых входят в состав индийской Hinduja Group. На встрече обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области промышленности, транспорта и энергетики, инвестиционные возможности и реализацию совместных проектов. Оценили вопросы трансфера технологий, сотрудничества в области локализации автомобильного производства и расширения взаимовыгодного партнерства", - говорится в публикации.

    Азербайджано-индийские отношения Микаил Джаббаров
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    Azərbaycan və Hindistan holdinqi nəqliyyat və enerji əməkdaşlığını müzakirə edib
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