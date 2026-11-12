İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Azərbaycan və Hindistan holdinqi nəqliyyat və enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    Biznes
    • 12 noyabr, 2026
    • 10:37
    Azərbaycan və Hindistan holdinqi nəqliyyat və enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    Azərbaycan və Hindistanın "Hinduja Group" şirkətlər qrupu sənaye, nəqliyyat və enerji sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, investisiya imkanları və birgə layihələrin həyata keçirilməsi perspektivlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Hindistanın "Hinduja Group" şirkətlər qrupuna daxil olan "Gulf Oil International" şirkətinin sədri Sanjay Hinduja və "Ashok Leyland" şirkətinin sədri Dhiraj Hinduja ilə videokonfrans formatında görüş keçirdik. Görüşdə sənaye, nəqliyyat və enerji sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, investisiya imkanları və birgə layihələrin həyata keçirilməsi perspektivlərini müzakirə etdik. Texnologiya transferi, nəqliyyat vasitələrinin istehsalının lokallaşdırılması üzrə işbirliyi və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini dəyərləndirdik",-deyə nazir qeyd edib.

    Enerji sahəsi Mikayıl Cabbarov Hinduja Group Hindistan
    Foto
    Азербайджан обсудил с индийским холдингом сотрудничество в транспорте и энергетике
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:30
    Foto
    Özbəkistan U-20 dünya çempionatı ərəfəsində Azərbaycanın futbol infrastrukturunu öyrənir
    Futbol
    11:30
    Azərbaycan və Niderland parlamentlərarası dialoqu genişləndirmək niyyətindədir
    Xarici siyasət
    11:27
    Azərbaycanda gələn il mədəniyyət xərclərinin gözlənilən strukturu məlum olub
    Maliyyə
    11:21
    Abşeronda tikiş sexindən 15 min manatlıq oğurluq olub
    Hadisə
    11:16
    Binədə ötən gün yanıq xəsarəti alan kişi xəstəxanada ölüb
    Hadisə
    11:16
    Qazaxıstanda "Samruk-Kazına" və "Qazaxıstan Dəmir Yolları"nın rəhbərləri saxlanılıb
    Digər ölkələr
    11:09
    İsrail Ordusu Qəzzada HƏMAS-ın yüksəkrütbəli komandirini öldürüb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    11:07
    Azərbaycanın batut gimnastları Çindəki yarışda finala vəsiqə qazanıblar
    Fərdi
    10:58
    Kürdəmirdə Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək
    ASK
    Bütün Xəbər Lenti