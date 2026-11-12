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    AFP рассказало о работе азербайджанских саперов по разминированию Карабаха

    Карабах
    • 12 ноября, 2026
    • 10:34
    AFP рассказало о работе азербайджанских саперов по разминированию Карабаха

    Карабахский и прилегающие районы Азербайджана, которые на протяжении многих лет находились под армянской оккупацией, остаются одними из наиболее загрязненных минами в мире.

    Как передает Report, об этом говорится в репортаже Агентства France Presse (AFP) из поселка Ашагы Абдурахманлы Физулинского района Азербайджана.

    В материале рассказывается об инструкторе-кинологе Афсане Байрамовой, которая вместе со своей собакой по кличке Рокки занимается поиском мин и неразорвавшихся боеприпасов на бывшей линии фронта. "Их работа помогает создавать условия для безопасного возвращения вынужденных переселенцев в родные населенные пункты", - подчеркивает агентство.

    Байрамова - одна из немногих женщин, работающих в традиционно мужской сфере разминирования. Ее напарник Рокки - бельгийская овчарка малинуа, родившаяся в 2023 году и привезенная из Хорватии.

    По словам сапера, собака сигнализирует о возможной находке, принюхиваясь, виляя хвостом, а затем садясь и пристально глядя на определенное место.

    "Мы рассматриваем каждый сигнал как обнаружение мины", - отметила Байрамова.

    Она рассказала, что решила стать сапером, поскольку не хотела оставаться в стороне и стремилась внести свой вклад в развитие страны. Ее семья родом из Зангиланского района, который Азербайджан вернул под свой контроль в ходе 44-дневной войны 2020 года.

    Как сообщил руководитель оперативного отдела Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Джабир Самедов, с 2020 года в регионе очищено более 309 тыс. гектаров территории, обезврежено около 69 тыс. мин и почти 200 тыс. неразорвавшихся боеприпасов.

    AFP указывает, что по данным азербайджанских властей, с 2020 года в результате взрывов мин на этих территориях погибли 73 человека, еще 370 получили ранения. Самедов охарактеризовал Ашагы Абдурахманлы как территорию с высокой степенью минного загрязнения.

    В репортаже агентства отмечается, что перед выходом на заминированные участки собаки проходят проверку на специальной площадке, где должны обнаружить образцы взрывчатых веществ. В ходе работы кинологи используют длинные поводки, позволяющие животным обследовать территорию. После сигнала одной собаки предполагаемое место проверяет другая, и только затем к обследованию приступает сапер.

    Работу животных осложняют жаркое и засушливое лето: в низменных районах Азербайджана температура может превышать 40 градусов. Собаки также могут временно выбывать из строя из-за болезней и травм лап. После выхода на пенсию их часто забирают к себе кинологи.

    Байрамова отметила, что видит результаты своей работы в восстановлении населенных пунктов. В частности, в Агдамском районе, где она участвовала в разминировании трех сел, уже строятся новые дома.

    "Мы видим, как восстанавливаются населенные пункты, возвращаются люди, возрождается сельское хозяйство. Это вызывает у нас гордость", - сказала она.

    В репортаже также рассказывается об Асифе Ахмадове, который в 2020 году подорвался на мине, потерял брата и левую ногу, а правую ногу серьезно повредил. После трех месяцев лечения в больнице он стал добровольцем ANAMA и теперь предупреждает жителей сел и школьников об опасности посещения заминированных территорий.

    Собаки-саперы Карабах Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA)
    AFP Azərbaycan istehkamçılarının Qarabağın minalardan təmizlənməsində rolundan bəhs edib
    AFP talks on work of Azerbaijani deminers in Garabagh
    44 filmi
    44 filmi

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